Plástico. Uma omnipresença "útil" mas poluente no planeta

Foto: Brian Yurasits - Unsplash

Está já em todo o lado, em terra, no mar e dentro dos seres vivos. O plástico, uma matéria que revolucionou a indústria e a nossa forma de viver. E muito embora seja passível de ser reciclado, a forma descontrolada de como é manuseado pelas pessoas, contaminou o planeta, mas também os seres humanos.