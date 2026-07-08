Plataforma dos exames. "Foi feito com muito amadorismo e sem competência" face à dimensão

Isto foi feito com muito amadorismo e sem competência para gerir um projeto com a complexidade que tem", criticou este especialista em competências de e-Government (Governo Eletrónico) e em IT Governance, assim como na modernização da administração pública. Gonçalo Costa Martins - RTP Antena 1 ", criticou este especialista em competências de(Governo Eletrónico) e em, assim como na modernização da administração pública.

Depois do piloto feito no passado com um número reduzido de exames, Luís Vidigal considera que faltou um "teste de carga". Realçando que há pouca informação sobre este processo, "".Entrevistado por Eduarda Maio no, da RTP Antena 1, Luís Vidigal apontou que existe um "problema crónico do Estado" em preparar um plano B quando há falhas: "", considerou, para que existessem alternativas se houvesse algum problema.Após a "compressão" de estruturas no Ministério da Educação, diz que "desgastaram-se muito as competências internas do ministério". Mesmo defendendo, pela experiência que teve ao serviço do Estado, "que o Estado nunca conseguiria acompanhar a evolução das tecnologias e até das competências", Luís Vidigal afirma que "tinha que reter pelo menos competências de natureza estratégica e arquitetónica".Perante as falhas que têm sido conhecidas, o especialista considera que tem sido colocada em causa a confiança dos cidadãos no Estado.