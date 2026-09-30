País
Plataforma "Não Dá Mais" exige "despejo" do ministro Miguel Pinto Luz
É uma ação simbólica para alertar para o custo das rendas em Portugal. A plataforma "Não dá mais" esteve em frente ao Ministério da Habitação em Lisboa a ler uma carta de despejo ao ministro Miguel Pinto Luz.
A porta-voz da plataforma, Alessandra Guedes, explica que esta ação simbólica tem dois objetivos.
Esta plataforma "Não dá mais", que junta cerca de três dezenas de coletivos da área da habitação e migrações, está a preparar manifestações sobre o tema das rendas para o dia 10 de outubro, refere Alessandra Guedes.
Esta plataforma "Não dá mais", que junta cerca de três dezenas de coletivos da área da habitação e migrações, está a preparar manifestações sobre o tema das rendas para o dia 10 de outubro, refere Alessandra Guedes.