Plenário na Transtejo motiva perturbações nas ligações

“Por motivo de realização de plenário geral convocado por organizações sindicais, representativas dos trabalhadores da Transtejo, bem como por motivos operacionais, prevê-se a interrupção do serviço regular”, lê-se num comunicado divulgado na página de Internet da Transtejo/Soflusa.



A empresa prevê perturbações nas ligações Cacilhas – Cais do Sodré entre as 14h20 e as 17h35 e, no sentido contrário entre as 14h35 e as 17h50, enquanto entre o Montijo e o Cais do Sodré os barcos devem parar das 13h30 às 18h00 e, no sentido contrário, das 14h00 às 18h00.



A circulação entre o Seixal e o Cais do Sodré deve ser interrompida das 14h00 às 17h50 e entre as 13h00 e as 17h55 no sentido contrário, indicou a Transtejo, acrescentando que espera que no percurso Trafaria - Porto Brandão - Belém os barcos estejam parados das 13h00 às 18h00 e, no sentido contrário, entre as 13h30 e as 18h30.



Os trabalhadores da Transtejo têm encetados várias greves nos últimos meses para reivindicarem valorização salarial e a melhoria do serviço público.