Plenário para barcos entre Setúbal e Troia das 13h55 às 16h55

As ligações fluviais entre Setúbal e Troia vão estar suspensas hoje, entre as 13h55 e as 16h55, devido à realização de um plenário para apreciar a contraposta da Atlantic Ferries ao caderno reivindicativo dos trabalhadores, revelou fonte sindical.