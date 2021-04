Plenários da Soflusa e da Transtejo condicionam travessia entre Barreiro e Lisboa

Por questões de segurança, os terminais e estações vão estar encerrados, enquanto se mantiverem cortadas as ligações de barco entre a margem sul e Lisboa.





A previsão é que as estações se mantenham encerradas até as 10h30 e voltem a fechar no período da tarde, quando houver novas reuniões com os turnos seguintes.





Um cenário pouco convidativo para passageiros, como constatou a jornalista da Antena 1 Inês Martins.