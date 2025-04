PM adiou celebrações festivas para 1.º de Maio com jardins abertos e Tony Carreira

Segundo disse à Lusa fonte do gabinete de Luís Montenegro, far-se-á no Dia do Trabalhador a celebração conjunta dessa data e da Revolução do 25 de Abril de 1974 com a abertura ao público dos jardins de São Bento, a partir da manhã de dia 01 de maio, por onde passará o primeiro-ministro, como é habitual.

O programa deste ano conta com atuações dos Pauliteiros de Miranda, de grupos de cante alentejano e um mini concerto de Tony Carreira.