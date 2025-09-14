PM saúda jovens portugueses pela conquista de medalhas no Campeonato Europeu das Profissões

"Alexandre Ribeiro, Dmitry Zhivitsa, Nelson Ribeiro e Leonor Silva estão de parabéns! Com quatro medalhas de excelência, estes jovens alunos portugueses superaram com mérito o Campeonato Europeu das Profissões", escreveu Luís Montenegro na rede social X.

Para o chefe do executivo, esta prestação é "um orgulho para Portugal".

Portugal conquistou no sábado sete medalhas, duas de ouro, uma de prata e quatro de excelência, na 9.ª edição do Campeonato Europeu das Profissões (EuroSkills), após ter competido com 32 países ao longo de três dias na Dinamarca.

O grande destaque vai para as medalhas de ouro de Marco Malheiro, de Ponte de Lima (Viana do Castelo), em soldadura, e da equipa constituída por Diogo Pinto, de Lousada (Porto), e Loris Sgroj, de Celorico de Basto (Braga), em integração de sistemas robóticos.

A medalha de prata portuguesa foi para a dupla Diogo Botelho e Simão Alves, ambos de Torres Vedras (Lisboa), em mecatrónica.

Botelho e Alves conquistaram ainda o prémio de melhor da nação, que é atribuído ao concorrente com melhor pontuação em cada país. Os dois obtiveram 777 pontos, a marca mais alta de Portugal.

Já as quatro medalhas de excelência foram distribuídas por Leonor Silva, de Santa Maria da Feira (Aveiro), na profissão de cabeleireira, Dmitry Zhivitsa, de Águeda (Aveiro), em fresa, Nelson Ribeiro, de Felgueiras (Porto), em controlo industrial, e Bruno Alexandre Ribeiro, de Vila Real, em instalações elétricas.

O EuroSkills decorreu entre terça-feira e sábado em Herning, na península da Jutlândia, onde Portugal teve 15 jovens, distribuídos por 13 áreas profissionais, a competir.

O Campeonato Europeu das Profissões volta a realizar-se em 2027.

A 10.ª edição do EuroSkills será coorganizada pela Alemanha e pelo Luxemburgo, na cidade de Dusseldorf, estando prevista acontecer de 22 a 26 de setembro de 2026, no centro de exposições Messe Düsseldorf.