Pneumonia mata 16 pessoas por dia em Portugal

Segundo a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, a doença é responsável por, "aproximadamente, 4,2% da mortalidade do país" e apresenta uma das taxas de mortalidade mais elevadas da Europa, "com valores superiores a 57 mortes por 100 mil habitantes".



De acordo com a SPP, no ano de 2023 foram registados cerca de 5.042 óbitos por pneumonia, um aumento em relação ao ano anterior.



Dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que em 2022 morreram 4.488 pessoas por pneumonia em Portugal, o que representa 3,6% da mortalidade ocorrida nesse ano no país.





A sociedade não esconde a preocupação com o facto da pneumonia provocar a morte de 16 pessoas por dia, em Portugal, país que tem uma das mais elevadas taxas de mortalidade por pneumonia da Europa.