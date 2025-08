Poderes da Polícia Municipal devem estar nos "limites da Constituição"

Declarações à Antena 1 depois de o presidente da Câmara de Lisboa se ter mostrado perplexo com o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República sobre as competências da Polícia Municipal para efetuar detenções.A cabeça de lista da coligação de esquerda à autarquia da capital não se compromete com a necessidade alterar o estatuto da Polícia Municipal.Alexandra Leitão sublinha, apenas, que a lei não pode ser alterada sem uma análise de fundo.O autarca de Lisboa garantiu que vai respeitar as conclusões do parecer, mas disse também que não desiste de lutar por uma alteração à lei que permita à Polícia Municipal deter e conduzir alegados criminosos à esquadra.A socialista sublinha, também, que o parecer recebeu luz verde do Governo da Aliança Democrática.Entre essas exceções, de acordo com o Ministério da Administração Interna, estão as detenções em flagrante delito por crimes públicos ou semipúblicos puníveis com pena de prisão.À Lusa, o gabinete de Maria Lúcia Amaral garantiu também que o MAI "não ocultou qualquer documento" e justificou a demora de quatro meses na homologação com o contexto das eleições legislativas antecipadas.Questionada sobre este atraso Alexandra Leitão diz que não quer fazer juízos de valor, mas admite que o processo poderia ter sido mais rápido.