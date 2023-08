Poeiras de África juntam-se ao fumo e pioram a qualidade do ar

Perante esta conjugação de fatores, a Direção-Geral da Saúde avisa que todo o cuidado é pouco e pede à população que se resguarde, principalmente os chamados grupos de risco.





A nuvem de poeiras do Norte de África está a afetar a qualidade do ar em Portugal continental desde terça-feira, um fenómeno que, segundo a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), deverá começar a desaparecer ainda esta quarta-feira.

Este fenómeno natural afeta a qualidade do ambiente, estimando-se que possa contribuir para um aumento das concentrações de partículas em suspensão nas regiões do Algarve, Alentejo, Centro, Norte e Lisboa e Vale do Tejo, explica a previsão da APA.Durante esta quarta-feira, segundo a APA, a "circulação do quadrante oeste junto à superfície em Portugal Continental irá gradualmente desalojar a massa de ar rica em poeiras", prevendo-se o fim deste episódio na quinta-feira.