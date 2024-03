Poeiras de África. Nível de poluição pode piorar este domingo

As previsões apontam uma diminuição da concentração de partículas à superfície nas regiões Norte e Centro, mas nas regiões mais a sul do país, a qualidade do ar está má, sendo que o valor diário já ultrapassou os 50 microgramas por metro cúbico, que é o valor de segurança.

Por isso, a Direção-Geral da Saúde aconselha a quem tem problemas respiratórios a ficar em casa e a evitar a exposição a estas poeiras.







A poluição do ar por partículas inaláveis (PM10) decorre de uma massa de ar proveniente dos desertos do norte de África, que transporta poeiras em suspensão, e está a atravessar Portugal continental desde sexta-feira.





A DGS recomendou à população para não fazer esforços prolongados, limitar a atividade física ao ar livre e evitar a exposição a fatores de risco, tais como o fumo do tabaco e o contacto com produtos irritantes.



Os grupos de cidadãos mais vulneráveis, como crianças, idosos ou pessoas com problemas respiratórios crónicos e foro vascular, para além de cumprirem as recomendações para a população em geral, "devem, sempre que viável, permanecer no interior dos edifícios e, preferencialmente, com as janelas fechadas”.



Os doentes crónicos devem manter os tratamentos médicos em curso e em caso de agravamento de sintomas ligar para a linha Saúde 24 .





C/Lusa