Mais uma polémica com uma autarca socialista que quer acabar com apoios escolares. A presidente da Câmara Municipal de Alpiarça quer retirar esses apoios aos alunos cujos familiares exibam sinais exteriores de riqueza. O PS avisa que as autarquias não devem criar "critérios adicionais" aos da lei na atribuição dos apoios sociais.