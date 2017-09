Partilhar o artigo Polémica com "Manual de Sobrevivência" do caloiro distribuído aos alunos da Faculdade de Ciências do Porto Imprimir o artigo Polémica com "Manual de Sobrevivência" do caloiro distribuído aos alunos da Faculdade de Ciências do Porto Enviar por email o artigo Polémica com "Manual de Sobrevivência" do caloiro distribuído aos alunos da Faculdade de Ciências do Porto Aumentar a fonte do artigo Polémica com "Manual de Sobrevivência" do caloiro distribuído aos alunos da Faculdade de Ciências do Porto Diminuir a fonte do artigo Polémica com "Manual de Sobrevivência" do caloiro distribuído aos alunos da Faculdade de Ciências do Porto Ouvir o artigo Polémica com "Manual de Sobrevivência" do caloiro distribuído aos alunos da Faculdade de Ciências do Porto