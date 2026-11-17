País
Polémica Confeitaria Serrana. Promotor da obra rejeita incumprimento do projeto
O Grupo Lionesa justifica a demolição da antiga Confeitaria Serrana com razões de segurança. Mas garante que o edifício e as obras arquitetónicas estão a salvo e vão ser repostas tal como estavam originalmente.
Há agora dois processos de contraordenação grave à espera de decisão.
O Grupo Lionesa garante que vai concluir a reabilitação dos edifícios, mas não diz o mesmo sobre o projeto artístico previsto para o local.