Polícia acusado de matar Odair Moniz começa a ser julgado

O agente no banco dos réus, com 28 anos de idade, incorre numa pena de oito a 16 anos de prisão. A morte de Odair Moniz, há um ano, gerou uma vaga de protestos em bairros da periferia de Lisboa.



c/ Lusa

Segundo a acusação do Ministério Público,: o primeiro, no tórax, foi disparado a uma distância de 20 a 50 centímetros e o segundo, que atingiu a virilha, entre 75 centímetros e um metro.O incidente ocorreu, segundo o despacho de 29 de janeiro de 2025, após Odair Moniz ter tentado fugir a agentes da PSP e resistido à detenção.Além de possíveis declarações por parte do arguido, estão previstos para o primeiro dia do julgamento os depoimentos de cinco testemunhas.– a obra inclui mais três jovens já falecidos do mesmo bairro.“Era uma pessoa muito querida, não só na nossa comunidade, mas em várias comunidades”, afirmou José Carlos, um dos promotores da iniciativa, citado pela agência Lusa.O ativista do coletivo Vida Justa quis ainda enfatizar que,“Aproveitamos a homenagem, para homenagear outros jovens que o bairro perdeu e isto também é uma forma de mostrar que os bairros não são só a imagem de violência que ospassam”, acrescentou.Os ativistas distribuíram também um livro, com o título “Manual de Sobrevivência a Intervenções Policiais”, que elenca os direitos dos cidadãos e o que se deve esperar do comportamento dos agentes.