Polícia em Agualva-Cacém tenta organizar filas de autocarros em dia de greve na CP

A Antena 1 presenciou outras situações, em que foi preciso retirar passageiros porque o autocarro não conseguia arrancar.



Os principais momentos de tensão registados pela Antena 1 aconteceram com a carreira 1715, da Carris Metropolitana, que ia para Belém.Nesta paragem,, disse um agente para uma mulher que entrou na porta de trás, avisando que o autocarro não podia sair assim. Com ela tiveram de sair quase dez pessoas.Uma mulher com muletas que era uma das primeiras pessoas da fila foi empurrada por quem estava atrás. O motorista buzinou durante vários segundos seguidos, uma possível forma de chamar a polícia, que não veio neste momento, cerca das 7h30.