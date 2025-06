Polícia Judiciária detém suspeito de homicídio de mulher de Oliveira do Bairro

"O suspeito foi detido hoje à tarde perto da sua área de residência, em Oliveira do Bairro", distrito de Aveiro, afirmou a fonte, sem adiantar mais pormenores.

O corpo da mulher, que estava desaparecida desde 18 de maio, foi encontrado no domingo na zona de Mortágua, distrito de Viseu.

Segundo alguns órgãos de comunicação, o suspeito é o ex-namorado da vítima, que estava também desaparecido.

Na segunda-feira, a PJ informou através de um comunicado de imprensa que, "no seguimento de intensas e ininterruptas buscas" foi localizado, ao final do dia de domingo, um corpo na zona de Mortágua, supondo tratar-se da mulher desaparecida.

A PJ assegurou que prosseguia com a investigação para "identificar a identidade da vítima, bem como o autor do homicídio".

Duas semanas antes, a GNR de Aveiro tinha confirmado à agência Lusa que um homem com cerca de 50 anos e uma mulher com cerca de 70, do concelho de Oliveira do Bairro, se encontravam desaparecidos.

De acordo com a mesma fonte, no dia 19 de maio foi dado o alerta para o desaparecimento da mulher.

"Na sequência dessa situação e de algumas diligências, apurou-se que ela poderia estar com um senhor que também não conseguimos localizar. O caso acabou por passar para a alçada da Polícia Judiciária", esclareceu.

Devido ao desaparecimento deste homem na casa dos 50 anos, que vivia com a mãe, "esta teve de ser colocada numa IPSS [instituição particular de solidariedade social]".

A GNR de Aveiro disse também que, durante a madrugada do dia 23 de maio, deflagrou um incêndio num anexo da habitação do homem de 50 anos.

"Houve um incêndio numa espécie de armazém, anexo à casa, onde existia lenha e alguns equipamentos agrícolas", referiu.

Segundo a CNN, depois do desaparecimento, o suspeito "ligou a uma amiga a contar que abandonou a mulher 20 anos mais velha, viva, algures numa mata, que não conseguia identificar".

