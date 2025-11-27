Polícia Judiciária faz buscas na Câmara de Coruche

As buscas servem para recolha de documentação nos serviços da autarquia. A RTP apurou que não foram emitidos mandados de detenção.

A autarquia é presidida por Nuno José Azevedo (PS), eleito nas autárquicas de outubro e que sucede a Francisco Oliveira. O Partido Socialista obteve 32% dos votos e três mandatos, o mesmo número de eleitos do movimento independente "Volta Coruche", liderado por Dionísio Mendes, antigo presidente da câmara eleito anteriormente pelo PS.

c/Lusa