Polícia Judiciária faz buscas na Câmara de Coruche

A Polícia Judiciária está a realizar buscas na Câmara Municipal de Coruche, no distrito de Santarém. Em causa estão suspeitas de crimes de corrupção na contratação pública e na atribuição fundos comunitários.

Rui Alves Cardoso - RTP

As buscas servem para recolha de documentação nos serviços da autarquia. A RTP apurou que não foram emitidos mandados de detenção.

A autarquia é presidida por Nuno José Azevedo (PS), eleito nas autárquicas de outubro e que sucede a Francisco Oliveira. O Partido Socialista obteve 32% dos votos e três mandatos, o mesmo número de eleitos do movimento independente "Volta Coruche", liderado por Dionísio Mendes, antigo presidente da câmara eleito anteriormente pelo PS.

c/Lusa

 

