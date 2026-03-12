País
Polícia Judiciária fez buscas na casa mortuária do Hospital de Santa Maria e dez domiciliárias
A investigação teve origem numa denúncia de que funcionários da casa mortuária recebiam contrapartidas monetárias, pagas por diversas agências funerárias, para prepararem mais rapidamente os corpos de pessoas falecidas.
De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária "estão em causa fortes suspeitas da prática do crime de recebimento ou oferta indevidos de vantagem".
A investigação teve a sua origem após a denúncia de que "funcionários da casa mortuária recebiam contrapartidas monetárias, pagas por diversas agências funerárias, para prepararem os corpos de pessoas falecidas em meio hospitalar, permitindo, dessa forma, que o levantamento dos corpos fosse efetuado de forma mais célere".
No decurso das buscas, na qual participou um juiz e um magistrado do Ministério Público, foram apreendidos "elementos probatórios relevantes para a investigação", que serão agora objeto de análise, refere ainda o comunicado.
Além da morgue do Hospital de Santa Maria, foram ainda feitas dez buscas domiciliárias.
O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa. Na Polícia Judiciária, a operação foi designada por "Rigor Mortis".