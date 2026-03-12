Polícia Judiciária fez buscas na casa mortuária do Hospital de Santa Maria e dez domiciliárias

De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária "estão em causa fortes suspeitas da prática do crime de recebimento ou oferta indevidos de vantagem".



A investigação teve a sua origem após a denúncia de que "funcionários da casa mortuária recebiam contrapartidas monetárias, pagas por diversas agências funerárias, para prepararem os corpos de pessoas falecidas em meio hospitalar, permitindo, dessa forma, que o levantamento dos corpos fosse efetuado de forma mais célere".



No decurso das buscas, na qual participou um juiz e um magistrado do Ministério Público, foram apreendidos "elementos probatórios relevantes para a investigação", que serão agora objeto de análise, refere ainda o comunicado.





Além da morgue do Hospital de Santa Maria, foram ainda feitas dez buscas domiciliárias.





O inquérito é dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa. Na Polícia Judiciária, a operação foi designada por "Rigor Mortis".







