Polícia Judiciária realiza buscas na Câmara de Ponte de Lima

As buscas estão a decorrer na autarquia, em empresas e na casa do autarca e estão a ser acompanhadas por duas magistradas.







A RTP apurou que as buscas decorrem de dois processos. Uma investiga suspeitas de prevaricação e abuso de poder e está em causa o deferimento de obras particulares contra a lei e contra pareceres dos serviços.





A outra investiga crimes de Participação Económica em Negócio e peculato e está relacionada com subsídios atribuídos à Associação Feiras Novas, concretamente ao programa Ponte Amiga.





Neste caso, a PJ investiga viagens e contratos públicos.





Os principais suspeitos são o atual presidente da Câmara, Vasco Ferraz - à data dos factos, vereador - e o ex-autarca Vítor Mendes.







O presidente da Câmara de Ponte de Lima disse à RTP não ter sido ouvido pelas procuradoras do Ministério Público que participaram nas buscas.



“Não fui ouvido nem tenho qualquer tipo de conhecimento de existirem visados no processo. Isto é única e exclusivamente um processo de buscas, com base em queixas que, daquilo que me apercebi, são decorrentes de alguns elementos do anterior executivo, que serão analisadas pelo Ministério Público”, adiantou o autarca.



Vasco Ferraz esclareceu ainda que as procuradoras foram apenas “fazer procura de documentos” nas instalações da Câmara.







(em atualização)