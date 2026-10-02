País
Polícia Marítima apreende mais de 500 quilos de haxixe em Grândola
As autoridades localizaram 12 fardos com 580 quilos de haxixe numa área de praia, na zona do Carvalhal.
A Polícia Marítima (PM) apreendeu, nas últimas 48 horas, 12 fardos com cerca de 580 quilos de haxixe na zona do Carvalhal, no concelho de Grândola, distrito de Setúbal, revelou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).
A apreensão da droga resultou de ações de patrulhamento e vigilância costeira efetuados por elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Setúbal, indicou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), em comunicado.
Segundo a AMN, foram localizados “vários fardos numa área de praia”, na zona do Carvalhal, tendo sido montado “um dispositivo de busca e reconhecimento da faixa costeira” para tentar encontrar “outros volumes ou elementos” com interesse para a investigação.
A área de busca foi progressivamente alargada, resultando na apreensão de um total de 12 fardos, com cerca de 580 quilos, numa operação que contou com o apoio de elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Sines.
Em declarações à agência Lusa, fonte da Polícia Marítima de Setúbal explicou que a operação decorreu “nas últimas 48 horas” e que os testes efetuados ao produto apreendido confirmaram “tratar-se de haxixe”.
No comunicado, a AMN acrescentou que as ações de busca prosseguem ao longo do litoral, mantendo-se o dispositivo da Polícia Marítima no terreno para deteção de material que possa ter dado à costa ou encontrar-se disperso na área.
Os factos foram comunicados à autoridade judiciária competente, prosseguindo a investigação para apurar a origem dos fardos de haxixe, as circunstâncias e a identificação de eventuais intervenientes.
A apreensão da droga resultou de ações de patrulhamento e vigilância costeira efetuados por elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Setúbal, indicou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), em comunicado.
Segundo a AMN, foram localizados “vários fardos numa área de praia”, na zona do Carvalhal, tendo sido montado “um dispositivo de busca e reconhecimento da faixa costeira” para tentar encontrar “outros volumes ou elementos” com interesse para a investigação.
A área de busca foi progressivamente alargada, resultando na apreensão de um total de 12 fardos, com cerca de 580 quilos, numa operação que contou com o apoio de elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Sines.
Em declarações à agência Lusa, fonte da Polícia Marítima de Setúbal explicou que a operação decorreu “nas últimas 48 horas” e que os testes efetuados ao produto apreendido confirmaram “tratar-se de haxixe”.
No comunicado, a AMN acrescentou que as ações de busca prosseguem ao longo do litoral, mantendo-se o dispositivo da Polícia Marítima no terreno para deteção de material que possa ter dado à costa ou encontrar-se disperso na área.
Os factos foram comunicados à autoridade judiciária competente, prosseguindo a investigação para apurar a origem dos fardos de haxixe, as circunstâncias e a identificação de eventuais intervenientes.
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