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Polícia Marítima apreende mais de 500 quilos de haxixe em Grândola

Polícia Marítima apreende mais de 500 quilos de haxixe em Grândola

As autoridades localizaram 12 fardos com 580 quilos de haxixe numa área de praia, na zona do Carvalhal.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Os fardos com droga foram descobertos numa praia Autoridade Marítima Nacional

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A Polícia Marítima (PM) apreendeu, nas últimas 48 horas, 12 fardos com cerca de 580 quilos de haxixe na zona do Carvalhal, no concelho de Grândola, distrito de Setúbal, revelou a Autoridade Marítima Nacional (AMN). 

A apreensão da droga resultou de ações de patrulhamento e vigilância costeira efetuados por elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Setúbal, indicou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), em comunicado.

Segundo a AMN, foram localizados “vários fardos numa área de praia”, na zona do Carvalhal, tendo sido montado “um dispositivo de busca e reconhecimento da faixa costeira” para tentar encontrar “outros volumes ou elementos” com interesse para a investigação.



A área de busca foi progressivamente alargada, resultando na apreensão de um total de 12 fardos, com cerca de 580 quilos, numa operação que contou com o apoio de elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Sines.

Em declarações à agência Lusa, fonte da Polícia Marítima de Setúbal explicou que a operação decorreu “nas últimas 48 horas” e que os testes efetuados ao produto apreendido confirmaram “tratar-se de haxixe”.

No comunicado, a AMN acrescentou que as ações de busca prosseguem ao longo do litoral, mantendo-se o dispositivo da Polícia Marítima no terreno para deteção de material que possa ter dado à costa ou encontrar-se disperso na área.

Os factos foram comunicados à autoridade judiciária competente, prosseguindo a investigação para apurar a origem dos fardos de haxixe, as circunstâncias e a identificação de eventuais intervenientes.
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