Polícia Marítima apreende mais de 500 quilos de haxixe em Grândola

A apreensão da droga resultou de ações de patrulhamento e vigilância costeira efetuados por elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Setúbal, indicou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), em comunicado.Segundo a AMN,, na zona do Carvalhal, tendo sido montado “um dispositivo de busca e reconhecimento da faixa costeira” para tentar encontrar “outros volumes ou elementos” com interesse para a investigação.A área de busca foi progressivamente alargada, resultando na apreensão de um total de 12 fardos, com cerca de 580 quilos, numa operação que contou com o apoio de elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Sines.Em declarações à agência Lusa,No comunicado, a AMN acrescentou que as ações de busca prosseguem ao longo do litoral, mantendo-se o dispositivo da Polícia Marítima no terreno para deteção de material que possa ter dado à costa ou encontrar-se disperso na área.Os factos foram comunicados à autoridade judiciária competente, prosseguindo a investigação para apurar a origem dos fardos de haxixe, as circunstâncias e a identificação de eventuais intervenientes.