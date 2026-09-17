Polícia Marítima interceta "narcolancha" no Tejo

Onze pessoas foram detidas na noite de quarta-feira a bordo de uma embarcação de alta velocidade, na barra do estuário do Tejo, numa operação conjunta da Polícia Marítima, Marinha e Força Aérea, coordenada pela Polícia Judiciária.





Em comunicado enviado às redações, a Polícia Marítima informou que a abordagem permitiu identificar seis cidadãos espanhóis, um surinamês e quatro guianeses.





De acordo com aquela autoridade marítima, a embarcação transportava "diversa carga destinada ao apoio logístico de embarcações associadas ao tráfico de estupefacientes por via marítima".

Entre o material apreendido encontram-se equipamentos sobressalentes e de comunicações, além de combustível e géneros alimentares destinados ao reabastecimento de embarcações utilizadas em atividades ligadas ao narcotráfico.





A embarcação de alta velocidade, conhecida por narcolancha, e a carga foram apreendidas "como medida cautelar e para efeitos probatórios".





De acordo com a Polícia Marítima, os 11 detidos são suspeitos da prática de crimes relacionados com tráfico de estupefacientes e apoio logístico a organizações criminosas internacionais.





Vão ser presentes ao primeiro interrogatório judicial no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, onde serão determinadas as medidas de coação.





A operação foi realizada no âmbito de uma ação conjunta de fiscalização marítima, com a participação de diferentes entidades nacionais.





Para a Polícia Marítima, a operação evidencia "a importância da cooperação e articulação permanente entre as diversas entidades nacionais com competências na segurança e fiscalização marítima".





A informação sobre a operação já tinha sido avançada pela CNN Portugal, que indicou tratar-se do maior número de elementos capturados até agora numa embarcação deste tipo.





Fonte da Autoridade Marítima Nacional também confirmou à Lusa que as detenções ocorreram na barra do estuário do Tejo.





A Polícia Judiciária confirmou a operação e indicou estar ainda a reunir informação sobre o caso que serão divulgadas oportunamento.