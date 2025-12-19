Polícia Municipal do Porto vai contar com mais 80 agentes

"Fui contactado esta tarde pelo gabinete da ministra da Administração Interna [Maria Lúcia Amaral] a informar-me que deu indicações à Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) para incorporar mais 80 polícias na Polícia Municipal do Porto, com efeitos imediatos", declarou hoje Pedro Duarte.

O autarca falava antes da sessão de hoje da Assembleia Municipal, onde vai ser votado o orçamento do município para 2026.

O presidente da autarquia, que prometeu aumentar o número de efetivos da PM durante a sua campanha para as autárquicas de outubro, classificou tratar-se de uma "boa notícia para a cidade" e um "presente de natal inesperado".

"Acho que esta pode ser uma mensagem importante porque na cidade precisamos de estabelecer a perceção de segurança entre os portuenses", considerou.