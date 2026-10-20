Polícias apreenderam 42 toneladas de cocaína desde o início do ano

"No combate ao tráfico de estupefacientes, têm sido alcançados sucessivos recordes de apreensões de cocaína. Em 2024, 23 toneladas; em 2025, 25 toneladas; e, até à presente data de 2026, 42 toneladas", afirmou Carlos Cabreiro, na cerimónia do 81.º aniversário da PJ, na sede da instituição policial, em Lisboa.

Os números incluem as apreensões realizadas por todas as forças policiais e, para o diretor da PJ, são um "exemplo de excelente colaboração e coordenação entre órgãos de polícia criminal e forças e serviços de segurança, com o apoio decisivo" das Forças Armadas, por norma mobilizadas em operações em alto mar.

Na intervenção, Carlos Cabreiro realçou ainda o trabalho da instituição que dirige no combate ao crime económico-financeiro organizado e transnacional, em particular do Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA).

Segundo o dirigente, no primeiro semestre deste ano, o GRA "identificou 108 milhões de euros em ativos, apreendeu ou arrestou bens no valor de 11 milhões de euros, apurou 60 milhões de euros de património incongruente e respondeu a 313 pedidos de cooperação de 40 países".

Quase um mês depois de o Ministério Público ter realizado buscas na sede e na escola de formação da PJ no âmbito de um inquérito por falsidade de testemunho e abuso de poder em que Carlos Cabreiro é suspeito, este reafirmou ainda que a lealdade da instituição para com aquele órgão "é um valor absoluto".

"Estabelecemos linhas de ação conjuntas e atuamos numa base de articulação permanente, alicerçada no estrito cumprimento da lei e em respeito pelos direitos, liberdades, garantias dos cidadãos e pela dignidade da pessoa humana", disse.

Sobre o futuro, Carlos Cabreiro alertou para a "verdadeira rotura" que constitui a Inteligência Artificial e lembrou que a justiça "não pode ser escrita em códigos binários".

"A humanidade não se programa e somos, sobretudo, uma organização de pessoas que trabalha para as pessoas", sustentou.