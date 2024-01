Polícias em vigília de protesto junto à Assembleia da República e à Câmara do Porto

Foto: António Antunes - RTP

O presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, Paulo Santos, adianta que estão a ser promovidas, de forma espontânea, novas concentrações de protesto por parte dos agentes da PSP.



Os polícias têm também em curso uma paragem de viaturas, afirmando que os automóveis da PSP estão inoperacionais.



As associações sindicais contestam aquilo a que chama um tratamento desigual e discriminatório, depois de o Governo ter aprovado no final do ano passado o pagamento de um suplemento de missão para as carreiras da PJ, que pode atingir quase 700 euros por mês.



Os polícias pretendem igualmente ter acesso a melhores condições salariais.