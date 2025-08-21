Polícias em Vila do Conde, Povoa de Varzim e Santo Tirso impedidos de gozar folgas ao fim-de-semana
Foto: Nuno Patrício - RTP
Em Vila do Conde, polícias de três esquadras estão desde o início do ano impedidos de gozar as folgas previstas ao fim-de-semana. Miguel Neto, vice-presidente da ASPP - Associação Sindical dos Profissionais De Policia - explica à jornalista Camila Vidal que há vários agentes afetados.
Todos os fins-de-semana há agentes obrigados a trabalhar através de despachos de exceção. A ASPP fala num uso abusivo deste instrumento.