Polícias protestam contra falta de cumprimento de promessas

A concentração realiza-se a partir das 17h00 em frente às instalações dos comandos metropolitanos de Lisboa e Porto.



Segundo a ASPP, os polícias que trabalham na investigação criminal da PSP foram surpreendidos em março com a falta de pagamento do respetivo suplemento especial, no valor de 150 euros mensais, e apenas ficaram a saber da ausência do subsídio pelo recibo do ordenado.



Mais tarde, estes polícias foram informados pelos recursos humanos da PSP de que o pagamento do suplemento iria ter um diferimento de dois meses, ou seja, o subsídio correspondente ao mês de março seria apenas efetuado em maio.



A direção nacional da PSP justifica esta alteração com “uma harmonização” em relação aos outros suplementos, como de turno ou de piquete, que são pagos dois meses depois de serem realizados, e para tornar o seu processamento “mais efetivo”, tendo em conta os dias de serviço efetivamente prestados.



A ASPP está contra o adiamento do pagamento deste subsídio, considerando que “traz prejuízos aos polícias de investigação criminal que vão ficar dois meses sem receber o suplemento”.