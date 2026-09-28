Polícias protestam no Porto para exigir aumentos

Polícias protestam no Porto para exigir aumentos

A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia realiza esta segunda-feira no Porto o primeiro de vários protestos a nível nacional, para exigir ao Governo aumentos salariais.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: António Antunes - RTP

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A manifestação começa junto ao Comando Metropolitano da PSP e segue até à câmara municipal. 

Está ainda prevista a participação da Associação dos Profissionais da Guarda, da GNR.

A pré-aposentação, salários, revisão dos suplementos, falta de condições de trabalho e o incumprimento do acordo de 2024 são os principais motivos deste conjunto de protestos.
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