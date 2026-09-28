País
Polícias protestam no Porto para exigir aumentos
A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia realiza esta segunda-feira no Porto o primeiro de vários protestos a nível nacional, para exigir ao Governo aumentos salariais.
A manifestação começa junto ao Comando Metropolitano da PSP e segue até à câmara municipal.
Está ainda prevista a participação da Associação dos Profissionais da Guarda, da GNR.
A pré-aposentação, salários, revisão dos suplementos, falta de condições de trabalho e o incumprimento do acordo de 2024 são os principais motivos deste conjunto de protestos.
Está ainda prevista a participação da Associação dos Profissionais da Guarda, da GNR.
A pré-aposentação, salários, revisão dos suplementos, falta de condições de trabalho e o incumprimento do acordo de 2024 são os principais motivos deste conjunto de protestos.