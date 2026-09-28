Polícias protestam no Porto para exigir aumentos

A manifestação começa junto ao Comando Metropolitano da PSP e segue até à câmara municipal.



Está ainda prevista a participação da Associação dos Profissionais da Guarda, da GNR.



A pré-aposentação, salários, revisão dos suplementos, falta de condições de trabalho e o incumprimento do acordo de 2024 são os principais motivos deste conjunto de protestos.