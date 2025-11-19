Polícias registam mais de 25 mil ocorrências de violência doméstica, o valor mais alto dos últimos sete anos

De acordo com o portal da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG), consultado esta quarta-feira pela agência Lusa, entre 1 de julho e 30 de setembro, as forças de segurança contabilizaram 10.558 situações.

No mesmo período, foram registados cinco homicídios em contexto de violência doméstica, elevando para 18 o número de mortos este ano, dos quais 16 eram mulheres e dois homens.

Segundo o portal, que reúne dados desde outubro de 2018, nunca nos últimos sete anos o número de ocorrências num só trimestre tinha sido tão elevado - o mais próximo fora o terceiro trimestre de 2022, com 8.887 casos.

Já o número de homicídios nos primeiros nove meses de 2025 é igual ao do mesmo período de 2024 e inferior, por exemplo, ao de 2022.

Em termos globais, à data de 30 de setembro a PSP e a GNR registaram, em 2019, 22.362 ocorrências; em 2020, 21.623; em 2021, 19.781; em 2022, 23.264; em 2023, 23.306; e, em 2024, 23.302.

De acordo com o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2024, em todo o no ano passado as polícias receberam 30.221 participações por violência doméstica e contabilizaram 23 homicídios em contexto de intimidade.