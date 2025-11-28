Polícias rompem negociações com Governo e ameaçam levar insatisfação para a rua





"A ASPP abandona as negociações porque a proposta apresentada não vai ao encontro daquilo que esperaríamos em relação às tabelas remuneratórias, suplementos e portaria de avaliação", disse à Lusa o presidente da ASPP, Paulo Santos, no final da reunião com a ministra da Administração Interna.



O presidente do maior sindicato da PSP acusou o Governo de não estar "a cumprir integramente o acordo assinado" em julho de 2024 e avançou que na próxima semana a ASPP vai reunir a direção do sindicato para decidir ações de protesto.



c/ Lusa





