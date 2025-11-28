País
Polícias rompem negociações com Governo e ameaçam levar insatisfação para a rua
A Associação Sindical dos Profissionais de Polícia rompeu negociações com o Governo e decide na próxima semana se vai avançar com protestos.
A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) decidiu romper as negociações com o Governo. O maior sindicato da PSP esteve reunido esta tarde com a ministra da Administração Interna para discutir a revisão da tabela salarial.
A ASPP considera que a proposta do executivo de Luís Montenegro é manifestamente insuficiente e decidiu por isso abandonar a mesa negocial.
A associação promete agora avançar com protestos nas ruas caso o Governo não recue na proposta.
"A ASPP abandona as negociações porque a proposta apresentada não vai ao encontro daquilo que esperaríamos em relação às tabelas remuneratórias, suplementos e portaria de avaliação", disse à Lusa o presidente da ASPP, Paulo Santos, no final da reunião com a ministra da Administração Interna.
O presidente do maior sindicato da PSP acusou o Governo de não estar "a cumprir integramente o acordo assinado" em julho de 2024 e avançou que na próxima semana a ASPP vai reunir a direção do sindicato para decidir ações de protesto.
c/ Lusa
