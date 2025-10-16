País
Polícias saem à rua contra "desinteresse do Governo pelos problemas dos profissionais"
Foto: António Antunes - RTP
Os polícias vão protestar esta quinta-feira à tarde, em Lisboa, contra o que chamam "o desinteresse do Governo pelos problemas dos profissionais".
O protesto está marcado para as 16h00. Começa junto à sede da Direção Nacional da PSP e termina no Ministério da Administração Interna. Os líderes sindicais pretendem entregar à ministra Ana Lúcia Amaral um caderno reivindicativo.
Os profissionais queixam-se de problemas no acesso à reforma, da falta de candidatos para formação e dos salários, que consideram baixos.
Paulo Macedo, do Sindicato Independente dos Polícias, fala num protesto que tem como objectivo chamar a atenção do Governo para problemas que continuam sem solução, nomeadamente a falta de recursos humanos.