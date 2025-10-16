Polícias saem à rua contra "desinteresse do Governo pelos problemas dos profissionais"

O protesto está marcado para as 16h00. Começa junto à sede da Direção Nacional da PSP e termina no Ministério da Administração Interna. Os líderes sindicais pretendem entregar à ministra Ana Lúcia Amaral um caderno reivindicativo.

A manifestação é organizada pelo Sindicato dos Profissionais da Polícia, o segundo maior da PSP. Mas vai juntar outras estruturas, nomeadamente o Sindicato Nacional da Polícia, o Sindicato Independente dos Agentes de Polícia, a Associação Sindical Autónoma de Polícia e o Sindicato de Polícia Pela Ordem e Liberdade.Paulo Macedo, do Sindicato Independente dos Polícias, fala num protesto que tem como objectivo, nomeadamente a falta de recursos humanos.