Politécnico da Guarda desenvolve plataforma com recurso a IA que simplifica PDM

O projeto venceu a fase regional da 21.ª edição do Concurso Poliempreende, que se realizou no IPG, e está na final nacional desta iniciativa que desafia as competências empreendedoras dos estudantes do ensino superior.

A final do Poliempreende 2025 realiza-se, em setembro, na Universidade de Aveiro.

Segundo o Politécnico da Guarda, a plataforma `Imo Harmonia -- Urbanismo Descomplicado` foi desenhada para simplificar a interpretação dos PDM recorrendo à Inteligência Artificial para automatizar a análise de normas e regulamentos e apresentar dados em formatos acessíveis.

"Direcionada para arquitetos, engenheiros e gabinetes de projetos urbanísticos, esta plataforma criada por estudantes do IPG identifica permissões, restrições e incongruências em projetos, apoiando a elaboração de memórias descritivas adequadas à legislação em vigor", adiantou o Politécnico, numa nota enviada à agência Lusa.

Para Joaquim Brigas, presidente do Politécnico da Guarda, o `Imo Harmonia` tem "grande potencial para reduzir erros, ganhar tempo e facilitar a comunicação com as entidades públicas, respondendo a uma lacuna evidente do urbanismo, um setor que ainda é marcado por burocracias e complexidades técnicas que travam projetos e geram ineficiências".

O responsável disse acreditar que esta plataforma tem condições para alcançar uma boa classificação na final do Poliempreende 2025, por constituir "uma possível resposta, inteligente e oportuna, a estes desafios".

O `Imo Harmonia` foi um dos cinco projetos a concurso na fase regional da Guarda do Poliempreende deste ano, a que concorreram equipas compostas por estudantes dos cursos de Engenharia Informática, Design de Equipamento, Marketing, Comunicação e Relações Públicas e Gestão de Recursos Humanos do IPG.

O `EmprestaAí`, uma plataforma digital de aluguer de itens pessoais diretamente entre utilizadores, excluindo a intermediação de grandes lojas ou `marketplaces` tradicionais, foi segundo classificado.

O projeto aposta na economia circular e no consumo consciente, permitindo a qualquer pessoa disponibilizar bens para aluguer de forma simples, segura e com baixas comissões.

O terceiro lugar da fase regional do Poliempreende foi para o `GerasPlay`, uma solução tecnológica orientada para o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos.

Trata-se de uma plataforma de reabilitação física e cognitiva que utiliza a Inteligência Artificial, a realidade virtual e sensores de movimento para adaptar exercícios e jogos aos utilizadores mais velhos.

Os três primeiros classificados receberam 2.000, 1.500 e 1.000 euros, respetivamente.

O júri foi composto por três individualidades do ecossistema empreendedor da região da Guarda: Cecília Amaro (NERGA -- Associação Empresarial da Região da Guarda), Dora Santos (Caixa de Crédito Agrícola) e Eurico Nunes (Made in Action).

O Poliemprende é uma rede empreendedora constituída por estabelecimentos de ensino superior atualmente coordenada pela Universidade de Aveiro.

Criado em 2003, tem como objetivo desenvolver competências empreendedoras nos estudantes do ensino superior e promover a criação de projetos empresariais, "promovendo o espírito de iniciativa e o enriquecimento curricular dos alunos participantes".