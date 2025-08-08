Em direto
Politécnicos pedem ao Ministério da Educação revisão do acesso ao Ensino Superior

Foto: Nuno Patrício - RTP

Os institutos politécnicos querem que o Ministério da Educação reveja o modelo de acesso ao Ensino Superior. Estes estabelecimentos de ensino pedem ainda que o Ministério decida por menos exames, com menor peso na nota final.

Este ano, acabaram as exceções determinadas pela pandemia e regressaram os exames nacionais obrigatórios a três disciplinas para a conclusão do ensino secundário. As provas de ingresso voltam a ser duas.

A presidente do Conselho Coordenador dos Politécnicos diz que este é um dos motivos que fez com que este ano tivesse havido menos nove mil candidatos ao Ensino Superior.

Maria José Fernandes considera que este modelo, aprovado em 2023 pelo Governo socialista, dificulta o acesso dos alunos às universidades e politécnicos.


