Politécnicos pedem ao Ministério da Educação revisão do acesso ao Ensino Superior
Foto: Nuno Patrício - RTP
Os institutos politécnicos querem que o Ministério da Educação reveja o modelo de acesso ao Ensino Superior. Estes estabelecimentos de ensino pedem ainda que o Ministério decida por menos exames, com menor peso na nota final.
A presidente do Conselho Coordenador dos Politécnicos diz que este é um dos motivos que fez com que este ano tivesse havido menos nove mil candidatos ao Ensino Superior.
Maria José Fernandes considera que este modelo, aprovado em 2023 pelo Governo socialista, dificulta o acesso dos alunos às universidades e politécnicos.