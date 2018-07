Partilhar o artigo Políticos e amigos destacam elegância com que João Semedo lutava pelos ideais Imprimir o artigo Políticos e amigos destacam elegância com que João Semedo lutava pelos ideais Enviar por email o artigo Políticos e amigos destacam elegância com que João Semedo lutava pelos ideais Aumentar a fonte do artigo Políticos e amigos destacam elegância com que João Semedo lutava pelos ideais Diminuir a fonte do artigo Políticos e amigos destacam elegância com que João Semedo lutava pelos ideais Ouvir o artigo Políticos e amigos destacam elegância com que João Semedo lutava pelos ideais