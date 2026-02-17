País
Pombal a braços com danos do mau tempo recebe comissário europeu
O comissário europeu da Agricultura e Alimentação é esperado esta terça-feira em Leiria e Pombal. Christophe Hansen vai inteirar-se dos estragos em explorações agrícolas, depois da vaga de mau tempo que atingiu o país.
Uma visita que agrada à vice-presidente da Câmara de Pombal. Sendo Christophe Hansen comissário na área da agricultura, a autarca alerta que os prejuízos em Pombal não se resumem a este sector.
Relembra que em pombal ainda há cerca de oito centenas de casas sem luz e grande parte da população não tem comunicações, serviço de correios, e os polos de saúde ainda estão acesso aos sistemas informáticos.