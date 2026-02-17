Pombal a braços com danos do mau tempo recebe comissário europeu

Uma visita que agrada à vice-presidente da Câmara de Pombal. Sendo Christophe Hansen comissário na área da agricultura, a autarca alerta que os prejuízos em Pombal não se resumem a este sector.





Relembra que em pombal ainda há cerca de oito centenas de casas sem luz e grande parte da população não tem comunicações, serviço de correios, e os polos de saúde ainda estão acesso aos sistemas informáticos.

Cláudia Aguiar Rodrigues - Antena 1





Nos territórios afetados pela passagem da depressão Kristin, existem nesta altura cerca de nove mil clientes sem eletricidade, indica o mais recente balanço feito pela empresa E-Redes.