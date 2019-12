Pompeo adverte contra Huawei, mas Santos Silva assegura "interesses da segurança nacional"

A implementação da rede 5G em Portugal foi o foco da conferência de imprensa no final do encontro entre Mike Pompeo e Augusto Santos Silva. O secretário de Estado dos Estados Unidos alertou para "os riscos que existem do ponto de vista científico e tecnológico". O Governo português garantiu, por sua vez, que vão ser assegurados "os interesses de segurança nacional".