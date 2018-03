Ponte 25 de Abril. CDS quer ouvir ministro das Finanças

RTP08 Mar, 2018, 12:13 / atualizado em 08 Mar, 2018, 12:51 | País

O partido já tinha feito saber que queria ouvir no Parlamento o ministro do Planeamento e Infraestruturas, bem como os técnicos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) que concluíram existirem riscos de segurança na ponte 25 de Abril, num relatório divulgado pela revista Visão.



BE quer ter acesso ao relatório

"O ministro das Finanças corre o risco de de ser conhecido como o responsável do colapso de toda a infraestrutura rodoviária de transportes de Portugal", disse Hélder Amaral, do CDS-PP, em conferência de imprensa.Hélder Amaral acusa o Ministério do Planeamento de ser recordista das cativações, de 459 milhões de euros, secundada pela Infraestruturas de Portugal."Queremos saber se essas cativações são consequência da falta de ação e falta de intervenção, nomeadamente na ponte", reiterou. "Por isso temos de chamar o responsável disto tudo. Chama-se ministro das Finanças. Porque as notícias dão nota que é no Ministério das Finanças que está o epicentro deste terramoto nas infraestruturas de Portugal", refere Hélder Amaral, lembrando ainda outros casos na ferrovia.Sobre o caso da Ponte 25 de Abril, o CDS considera que, dada a sua importância e volume de tráfego, uma intervenção "não pode ficar à espera meses, não pode ficar à espera de resposta do ministro das Finanças".O partido quer ouvir nesse sentido também o ministro do Planeamento, Pedro Marques, e os técnicos do LNEC responsáveis pelo relatório "secreto" que foi agora conhecido. Nomeadamente, querem saber a dimensão dos danos, para afastar alarme social se for caso disso."Haver um relatório que é conhecido há seis meses e que está à espera do ministro das Finanças, à semelhança de outras matérias. Estamos sistematicamente cativados e condicionados pelo Ministério das Finanças para coisas quie colocam em causa um risco de pessoas e bens e podem até alarmar, acho que é de uma irresponsabilidade impossível de aceitar. Vamos ver o relatório do LNEC, mas acredito que os engenheiros tenham dado essa nota, mas o relatório e as notícias indicam outra coisa diferente, e mais grave", referiu Hélder Amaral.Heitor de Sousa anunciou que o Bloco de Esquerda vai apresentar um requerimento para ter acesso ao relatório do LNEC e confirmou o envio de perguntas a Pedro Marques e Mário Centeno sobre situação na ponte 25 de Abril.O Bloco quer conhecer os pormenores do relatório do LNEC e também pede esclarecimentos urgentes sobre necessidade de intervenção na infraestrutura.Heitor de Sousa interroga-se sobre a obrigação de ser o Estado a pagar as obras na ponte perante a existência da Parceria Público-Privada com a Lusoponte.Os bloquistas concordam com a suspensão do pagamento de portagem na ponte durante a intervenção, caso tenha impacto na circulação rodoviária.