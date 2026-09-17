Ponte 25 de Abril condicionada ao trânsito na próxima semana

Assim, segundo a empresa, os trabalhos vão decorrer entre as 22:00 e as 06:00 e implicam condicionamentos temporários à circulação.

"Nas noites de 21 e 22 de setembro será necessário proceder ao corte simultâneo de duas vias em cada sentido", acrescentou num comunicado.

A Lusoponte ressalvou ainda que, "durante toda a intervenção, a Ponte 25 de Abril permanecerá aberta ao trânsito, embora com circulação condicionada".

Segundo a empresa, a repavimentação no tabuleiro da Ponte 25 de Abril integra-se num "programa de manutenção de rotina previamente estabelecido".

"A Lusoponte recomenda que as deslocações sejam planeadas antecipadamente e agradece desde já, a melhor compreensão para os eventuais incómodos que esta intervenção possa vir a causar", concluiu.

Inaugurada em agosto de 1966, a Ponte 25 de Abril liga Lisboa a Almada, no distrito de Setúbal.