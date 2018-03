Ponte 25 de Abril necessita de obras urgentes

Foto: Rafael Marchante - Reuters

A revista adianta que o Governo foi confrontado com um relatório do LNEC que alertava para a urgência de obras de recuperação na Ponte 25 de Abril para evitar o colapso da infraestrutura.



O ministério das Infraestruturas tinha pedido às Finanças a autorização para avançar com as obras há cerca de seis meses mas a verba apenas foi disponibilizada agora, depois de ter sido revelada a investigação.



Entretanto já foram autorizadas as obras urgentes na Ponte 25 de Abril. Vão ser gastos 18 milhões de euros em trabalhos de manutenção.



No documento do LNEC é feito o alerta para a necessidade de obras urgentes. Há fissuras que aumentam todos os meses. Os técnicos dizem que a ponte ainda é segura mas as obras têm que ser feitas, como conta a jornalista Rosa Azevedo.

CDS na frente do pedido de esclarecimentos

A Visão acrescenta que o CDS vai dar uma conferência de imprensa esta quinta-feira para anunciar a chamada do ministro das Infraestruturas e do LNEC ao Parlamento.



Heitor de Sousa anuncia que o Bloco de Esquerda vai requerer o relatório e perguntar ao Governo "porque é que demorou tanto tempo" a tomar medidas.



Quanto ao PCP não se pronuncia.



Em defesa do Governo, o deputado André Pinotes Batista disse à Visão que desconhece o relatório do LNEC e acrescenta que nenhum político quer ter uma morte na consciência.