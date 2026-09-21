Ponte 25 de Abril vai estar condicionada

Ponte 25 de Abril vai estar condicionada

A partir desta segunda-feira a circulação na Ponte 25 de Abril vai estar condicionada. Entre os dias 21 e 25 de setembro, vão ser realizados trabalhos de repavimentação no tabuleiro da Ponte.

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As intervenções vão decorrer entre as 22h00 e as 6h da manhã.

Segunda e terça-feira vão estar cortadas em simultâneo duas vias em cada sentido.

De qualquer forma, apesar destes condicionamentos, a Ponte 25 de Abril continua aberta ao trânsito.
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