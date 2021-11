Ponte D. Luís em Almeirim reaberta após queda de camião que fez um feirdo grave

"O acidente ocorreu cerca das 21:30 quando um veículo pesado de mercadorias caiu da Ponte D. Luís para uma zona agrícola, após colidir no tabuleiro com dois veículos ligeiros. O condutor do camião ficou ferido com gravidade e foi transportado ao Hospital de S. José, em Lisboa", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

A mesma fonte adiantou que uma outra pessoa sofreu ferimentos ligeiros e foi assistida no local.

O alerta para o acidente, que ocorreu na Ponte D. Luís, na Tapada, no sentido Almeirim-Santarém, foi dado pelas 21:30, segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR).