Um acidente com um avião de instrução da escola SevenAir em Ponte de Sor provocou a morte do instrutor e ferimentos graves ao aluno.

O acidente aconteceu a meio da tarde na pista do aeródromo quando aluno e instrutor tinham acabado de descolar.



Já de manhã tinha acontecido um outro acidente com um ultraleve na zona de Montargil de onde resultaram dois feridos graves.



Os dois acidentes aconteceram quando estava a decorrer no Aeródromo mais uma edição do Air Summit mas nenhum deles está relacionado com o evento