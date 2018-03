Ponte Vasco da Gama faz hoje 20 anos

Foto: Lusa

Um marco na paisagem criado na altura da exposição universal Expo’98, com um investimento de quase 900 milhões de euros e com os estudos a apontar para 132 mil carros por dia no ano 2020.



Atualmente mais de 62 mil carros passam diariamente por esta travessia do Tejo, longe das estimativas feitas à altura da inauguração.



Uma das espectativas era que a Ponte Vasco da Gama retirasse tráfego à velhinha 25 de Abril, mas os dados do Instituto da Mobilidade e dos Transportes mostram que desde que a Vasco da Gama foi inaugurada, o tráfego na ponte sobre o Tejo apresentou sempre crescimentos anuais até 2007.



A única exceção foi em 2002. Mas foi a única. Nem a inauguração do comboio na ponte, em 1999, retirou trânsito à ponte 25 de Abril.



Passados 20 anos, muito mudou entre as duas margens ligadas pelo imenso tabuleiro rodoviário. Duas décadas de vida que a jornalista da Antena 1, Marta Pacheco foi conhecer.