Ponto de situação às cinco da tarde
Duas pessoas morreram devido ao mau tempo. Um casal de idosos, de 88 anos, morreu afogado em Fernão Ferro, no Seixal. A zona onde dormiam ficou inundada e não conseguiram sair a tempo. É a consequência mais grave do mau tempo que esta madrugada atingiu Portugal Continental.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou desde as zero horas 1.222 ocorrências, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo.
A esta hora a situação está mais calma, o aviso desceu para amarelo.