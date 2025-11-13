Ponto de situação às cinco da tarde

Há ainda registo de oito pessoas assistidas, quatro foram transportadas para unidades hospitalares.





No total, a Protecção Civil registou nove pessoas deslocadas, obrigadas a abandonar as casas.





A tempestade Cláudia derrubou árvores, alagou estradas, suspendeu a circulação de comboios e obrigou ao encerramento de escolas no Montijo.



A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou desde as zero horas 1.222 ocorrências, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo.





O período mais crítico registou-se nas últimas quatro horas, durante as quais foram registadas 784 ocorrências.



