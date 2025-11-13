Em direto
Depressão Cláudia. A evolução do mau tempo em Portugal

Ponto de situação às cinco da tarde

Duas pessoas morreram devido ao mau tempo. Um casal de idosos, de 88 anos, morreu afogado em Fernão Ferro, no Seixal. A zona onde dormiam ficou inundada e não conseguiram sair a tempo. É a consequência mais grave do mau tempo que esta madrugada atingiu Portugal Continental.

Há ainda registo de oito pessoas assistidas, quatro foram transportadas para unidades hospitalares.

No total, a Protecção Civil registou nove pessoas deslocadas, obrigadas a abandonar as casas.

A tempestade Cláudia derrubou árvores, alagou estradas, suspendeu a circulação de comboios e obrigou ao encerramento de escolas no Montijo.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou desde as zero horas 1.222 ocorrências, a maioria na região de Lisboa e Vale do Tejo.

O período mais crítico registou-se nas últimas quatro horas, durante as quais foram registadas 784 ocorrências.

No total foram mobilizados mais de 33 mil operacionais da Proteção Civil.

A esta hora a situação está mais calma, o aviso desceu para amarelo. Só em Faro se vai manter até ao final da tarde o aviso laranja para vento forte e intensa agitação marítima.
