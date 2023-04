População de Jafafe revoltada com abate de centenas de sobreiros

Foto: Freepik

A população da aldeia de Jafafe de Baixo, no concelho de Águeda está revoltada com o abate de mais de três centenas de sobreiros e com o risco de corte de outros tantos junto a linha ferroviária do Vouga. O derrube das árvores foi autorizado pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), para garantir a segurança da circulação de comboios e a gestão da faixa de combustíveis. Mas a população se conforma.