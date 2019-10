População do Monte de Caparica indignada com fecho do Posto dos Correios

Foto: Arlinda Brandão/Antena 1

Está previsto que o Posto dos Correios do Monte de Caparica fique fechado a partir desta tarde. Um aviso na porta dizia que encerrava já hoje, mas a única funcionária acabou por abrir as portas, garantindo que não há acordo com a Administração dos CTT para depois continuar aberto. Esta manhã a população concentrou-se num protesto organizado pela União das Freguesias de Caparica e Trafaria. Está também a circular uma petição.

Contactada pela Antena 1, fonte oficial dos CTT diz que o Posto do Monte de Caparica não está relacionado com a empresa, porque estava entregue a um prestador de serviços. Acrescenta que não se trata de uma Loja CTT, mas de uma parceria com uma entidade privada. E que fechou devido à rescisão contratual por parte do prestador.





Oiça a Reportagem de Arlinda Brandão.