População em Portugal deve diminuir para 7,7 milhões até 2080

Lusa15 Jun, 2018, 17:00 | País

"No futuro, mantém-se o declínio populacional e o agravamento do envelhecimento demográfico", antevê o INE.

O número de jovens diminuirá de 1,4 milhões para 900.000, segundo a mesma fonte.

Já o número de idosos deverá aumentar de 2,2 milhões para 2,8 milhões.

As estimativas da população residente em Portugal 2017, hoje divulgadas, dão conta de menos 18.546 pessoas, face a 2016.

A população residente em Portugal situa-se agora em 10.291.027 pessoas, 4.867.692 homens e 5.423.335 mulheres.

Apesar da redução do número de óbitos de residentes em Portugal para 109.586 (menos 0,9% do que os 110.573 óbitos registados em 2016), a diminuição no número de bebés de mães residentes no país para 86.154 (menos 1,1%), contribuiu para que o saldo natural se mantivesse com valor negativo.

Por oposição, destaca o INE, após seis anos de crescimento negativo, o saldo migratório apresentou em 2017 um valor positivo (+ 4.886), "resultado da conjugação da diminuição da emigração permanente (31.753 emigrantes, contra 38.273 estimados para 2016) e do aumento da imigração permanente (36.639 imigrantes, contra 29.925 em 2016)".

O instituto indica ainda que o número estimado de emigrantes temporários continua a ser superior ao de emigrantes permanentes, situando-se em 49.298, um decréscimo de 16,3% face ao valor de 2016 (58.878).

O envelhecimento demográfico é transversal a todos os países da União Europeia, mas Portugal apresentava em 2016 uma proporção de jovens inferior à média da UE28, "a terceira mais baixa (14%)", assinala o INE, que cita dados do Eurostat.

Naquele ano, a maior proporção de jovens na população, encontrava-se na Irlanda (21,1%) enquanto a Alemanha detinha a percentagem mais baixa: 13,4%.

No que respeita à população idosa, Portugal encontrava-se acima da média, sendo o quarto país com mais idosos entre a população, "apenas ultrapassado pela Alemanha, Grécia e Itália".

Desde 2000 que o número de idosos é superior ao de jovens. Em 2007, por cada 100 jovens, residiam em Portugal 114 idosos, valor que aumentou para 155 no ano passado.

As projeções do INE indicam que o índice de envelhecimento poderá duplicar entre 2017 e 2080, passando de 155 para 309 idosos por cada 100 jovens.

O número médio de filhos situou-se em 1,37 por mulher, em 2017, ligeiramente acima do registado em 2016 (1,36).

Outro fator de pressão demográfica é assinalado pelo índice de dependência total: Por cada 100 pessoas em idade ativa, em 2007 residiam em Portugal 50 jovens e idosos, número que aumentou para 55 em 2017.

As projeções até 2080, agora atualizadas, dão conta de saldos migratórios sempre positivos.