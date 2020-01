População já não aguenta o cheiro do aterro de Sobrado

Os moradores garantem que perderam o direito a respirar devido ao mau cheiro e que o tipo de resíduos que chegam a este aterro não está devidamente licenciado.



O Ministério do Ambiente admite rever a Taxa de Gestão de resíduos, que em Portugal é mais baixa do que comparada com o restantes países da União Europeia.